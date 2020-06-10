هبوط اضطراري لطائرة مسيرة في مدرسة ابتدائية في اليابان واعتقال رجل

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ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم الأربعاء أنه تم اعتقال رجل في طوكيو، على خلفية هبوط طائرة مسيرة اضطراريا في مدرسة ابتدائية.

وقالت الهيئة إن المتهم ترك الطائرة التي تزن 800 جرام تحلق فوق منطقة سكنية مكتظة، بدون الحصول على إذن، في انتهاك للقوانين اليابانية التي تنظم تحليق الطائرات المسيرة.

ولم يصب شخص بأذى في الحادث.

يذكر أن الطائرات المسيرة أصبحت ذات شعبية متزايدة في اليابان في السنوات الأخيرة، وتعد هذه الحوادث أمرا شائعا.

يحظر قانون الطيران في اليابان تحليق الطائرات المسيرة في طوكيو، فوق مناطق مكتظة بالسكان وحول المطارات