لوفتهانزا تعلن أن لديها 22 ألف وظيفة زائدة عن الحاجة

أعلنت متحدثة باسم شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، اليوم الأربعاء، أن الشركة لديها 22 ألف وظيفة بدوام كامل، زائدة عن الحاجة.

جاءت هذه التصريحات لمتحدثة باسم الشركة اليوم الأربعاء بعد عقد اجتماع بشأن الأجور، كانت لوفتهانزا دعت نقابة الطيارين الألمان "كوكبيت" ونقابتي "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات و"أوفو" للعاملين في الأطقم الجوية، للمشاركة فيه.

وكان اجتماع سابق في نهاية أبريل الماضي حول إعادة هيكلة الشركة في أزمة كورونا انتهى بدون نتائج ملموسة.

من جانبها، أكدت نقابة "أوفو" أنها على استعداد للتوصل إلى حل بحلول موعد الجمعية العمومية الاستثنائية في نهاية يونيو الجاري، وطالبت في الوقت نفسه بحصول " العاملين في كل شركات الطيران التابعة للمجموعة على حماية من الفصل".

وحسب نقابة "أوفو"، فإن عدد الوظائف الزائدة عن الحد يبلغ حسابيا 26 ألف وظيفة.

تجدر الإشارة إلى أن جائحة كورونا وقيود السفر المصاحبة لها أصابت أعمال لوفتهانزا بالشلل تقريبا باستثناء قطاع الشحن، ولهذا تحتاج الشركة إلى مساعدات حكومية.

ومن المنتظر أن تحصل الشركة على حزمة إنقاذ حكومية بقيمة تسعة مليارات يورو مقابل تخليها عن 24 حقا للهبوط والإقلاع في مقريها الرئيسيين في مطاري فرانكفورت وميونخ إلى منافسين.

ويتعين أن تحصل الحزمة على ضوء أخضر من مساهمي لوفتهانزا خلال جمعيتهم العمومية الاستثنائية التي ستنعقد في الخامس والعشرين من يونيو الجاري.

وسيطرح كارستن شبور، رئيس لوفتهانزا، خطة تقشف كاملة على الجمعية العمومية.

ويعمل لدى لوفتهانزا نحو 138 ألف شخص على مستوى العالم، وكانت الشركة سجلت خسائر بالمليارات في الربع الأول من العام الحالي.