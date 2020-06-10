المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تؤكد استمرار حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي

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أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في وقت متأخر يوم الثلاثاء استمرار حالة القوة القاهرة وإغلاق الإنتاج في حقل الشرارة النفطي.

وطالبت المؤسسة المملوكة للدولة في بيان المجموعة المسلحة التي اقتحمت الحقل يوم الاثنين بمغادرته فورا والسماح بعودة العمل والإنتاج دون أي قيد أو شرط.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في بيان ”المؤسسة ملتزمة بسيادة القانون ولن تسمح بترهيب العاملين والعبث بالقطاع ومنشآت البلاد النفطية... استمرار هذه التصرفات الإجرامية ستدفع المؤسسة للبحث في الخيارات الأخرى المتاحة لديها لإعادة فتح جميع منشآتها المغلقة حالية في كافة أرجاء البلاد“.