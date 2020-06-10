تركيا تخفف من قيود حظر التجوال إثر انخفاض حالات كورونا

حارس أمن يفحص درجة حرارة شخص يضع كمامة في اسطنبول يوم أول يونيو 2020. تصوير: اوميت بكطاش - رويترز.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدما ترأس اجتماع الحكومة في أنقرة السماح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما بمغادرة منازلهم بين الساعة 1000 صباحا و2000 مساء، بينما يتم رفع القيود المفروضة على تنقل الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما بالكامل، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج أمس الثلاثاء.

وتم تمديد وقت إغلاق المقاهي والمطاعم لمدة ساعتين ليصل إلى منتصف الليل.

كما تقرر إعادة فتح دور السينما والمسارح ومراكز المؤتمرات طالما تم الالتزام بالمتطلبات الجديدة المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت حكومة أردوغان أنه "تم إتمام المهمة" ضد جائحة كورونا قبل أيام قليلة من بلوغ أيام تفشي المرض في تركيا 90 يوما يوم الأحد المقبل.

وسجلت البلاد حتى الآن 171121 إصابة بكوفيد- 19 و4711 حالة وفاة بسبب الفيروس.