مجلس الشيوخ الأمريكي يؤكد تعيين أول أمريكي من أصل أفريقي لرئاسة فرع بالجيش

أكد مجلس الشيوخ الأمريكي، تعيين الجنرال تشارلز براون جونيور، كأول أمريكي من أصل أفريقي يرأس فرعا بالجيش الأمريكي بالزي الرسمي، بتصويت ساحق بنسبة 98 بدون أي معارضة.

وسيصبح براون رئيس أركان القوات الجوية في وقت هزت فيه البلاد احتجاجات شديدة بشأن العرق والتمييز.

وفي الأسبوع الماضي، أصدر براون مقطع فيديو عن وفاة المواطن الأسود جورج فلويد، الذي قتل على أيدي الشرطة، وتحدث عن الشعور "بالعيش في عالمين"، وعن الانقسامات في الولايات المتحدة بين البيض والسود، والملاحة عبر الحدود.

وقال براون، وهو قائد الأطقم بالطائرات الحربية ، إن الولايات المتحدة فشلت دائما في ضمان المساواة للجميع، على النحو المحدد في الدستور، وأشار إلى أنه تعرض للعنصرية أثناء خدمته في القوات المسلحة.