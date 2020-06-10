ألمانيا تعتزم تمديد تحذير السفر إلى أكثر من 160 دولة حتى آخر أغسطس

تعتزم الحكومة الألمانية تمديد التحذير من السفر إلى أكثر من 160 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي حتى نهاية أغسطس المقبل، وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء الثلاثاء أن من الممكن أن تكون هناك استثناءات لبعض الدول التي تطبق معايير معينة.

وسيؤخذ في الاعتبار في تحديد الدول المستثناة معايير مثل تطورات أعداد العدوى وقدرة أنظمتها الصحية والقدرة على إجراء الاختبارات وقواعد النظافة الصحية وقيود الدخول.

ويعتزم مجلس الوزراء الألماني اتخاذ قرارا بهذا الخصوص اليوم الأربعاء.

كان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أعلن في السابع عشر من مارس الماضي في أعقاب تفشى جائحة كورونا، تحذير مواطنيه من السفر إلى كل دول العالم البالغ عددها نحو 200 دولة، في خطوة فريدة من نوعها، حيث كان يقتصر التحذير من السفر فقط على وجود خطر على حياة الألمان في حال سفرهم إلى مناطق حروب على سبيل المثال، وأتاح القرار إلغاء الرحلات بدون تكاليف على عملاء شركات السفر.

وكان مجلس الوزراء الألماني قرر في الأسبوع الماضي إلغاء تحذيرات السفر بالنسبة لـ31 دولة أوروبية في الخامس عشر من الشهر الجاري، منها الدول الـ26 الشريكة لألمانيا في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بريطانيا والدول الأربع الشريكة في منطقة شينجن من خارج الاتحاد الأوروبي وهي ايسلندا والنرويج وسويسرا وليشتنشتاين.

وسيتم إلغاء السفر لـ29 دولة في الخامس عشر من الشهر الجاري، بينما سيتأخر رفع التحذير بالنسبة لإسبانيا والنرويج بسبب استمرار العمل بقواعد حظر الدخول في هاتين الدولتين.