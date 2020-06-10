 أرجنتينيون يتظاهرون من أجل مساعدات غذائية في ظل كورونا - بوابة الشروق
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أرجنتينيون يتظاهرون من أجل مساعدات غذائية في ظل كورونا

أرشيفية
أرشيفية
بوينس آيريس - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 10 يونيو 2020 - 1:32 ص | آخر تحديث : الأربعاء 10 يونيو 2020 - 1:32 ص

قطع الأرجنتينيون الذين خضعوا لقيود كوفيد- 19 الصارمة، أمس الثلاثاء، طريقا سريعا يربط العاصمة بإقليم بوينس آيريس، وأحرقوا الإطارات وطالبوا بالحصول على مساعدات غذائية.

وذكرت قناة "تي إن" أن العشرات من أنصار المنظمات اليسارية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني انضموا إلى المظاهرة التي ترفع شعار: "الحجر صحي والجوع لا يجتمعان".

وطالب المتظاهرون بإمدادات لمطابخ الحساء التي يتم تقديم الطعام للفقراء فيها، وتوفير معدات للمستشفيات والدعم الحكومي للمناطق منخفضة الدخل.

وفرضت حكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز قيودا صارمة على منطقة بوينس آيريس منذ 20 مارس، مما جعل معظم السكان غير قادرين على الذهاب إلى العمل.


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