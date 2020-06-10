روسيا تسجل 8404 إصابات بفيروس كورونا و216 وفاة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 8404 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 493 ألفًا و657 إصابة.

ونقلًا عن موقع «روسيا اليوم» الإخباري، أشارت السلطات الصحية إلى تسجيل 216 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6358 حالة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 400 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من سبعة ملايين إصابة.