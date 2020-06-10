مقاتلو حركة بوكو حرام يقتلون 69 شخصا في قرية بشمال شرق نيجيريا

قال شهود عيان، اليوم الأربعاء، إن إرهابي حركة بوكو حرام قتلوا ما لا يقل عن 69 شخصا في قرية بشمال شرق نيجيريا.

وقال رابيو اسا العضو بوحدة الدفاع المحلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) هاتفيا إن المسلحين وصلوا على متن دراجات بخارية وسيارات للهجوم على قرية فودوما كولومايا في ولاية بورنو مساء أمس الثلاثاء، وقتلوا كل من كان واقفا في طريقهم.

وأضاف: "لقد أحصينا 69 جثة، ولكن حصيلة القتلى قد تكون أعلى لأن بعض الأشخاص مازالوا مفقودين" مشيرا إلى أن الكثير من سكان القرية أصيبوا في الهجوم الذي استمر ساعتين.

وقال شاهد عيان يدعى محمد ابا لـ (د.ب.ا) إن المهاجمين سرقوا أو ذبحوا أكثر من 2000 بقرة. كما سرقوا طعاما ودمروا منازل.

وتمثل حركة بوكو حرام تهديدا مستمرا للمجتمعات في شمال شرق نيجيريا، كما أنها تشن هجمات في تشاد والنيجر والكاميرون.

ويُذكر أنه منذ عام 2009، لقى عشرات الآلاف حتفهم على أيدي الأصوليين في المنطقة، ويقدر أن نحو 5ر2 مليون مواطن فروا من منازلهم.