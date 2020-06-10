 الكرملين: روسيا لا تتدخل في الانتخابات الرئاسية القادمة في بيلاروسيا - بوابة الشروق
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الكرملين: روسيا لا تتدخل في الانتخابات الرئاسية القادمة في بيلاروسيا

ديمتري بيسكوف
ديمتري بيسكوف
موسكو - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 10 يونيو 2020 - 8:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 يونيو 2020 - 8:59 م

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا لا تتدخل في الانتخابات الرئاسية القادمة في بيلاروسيا وتنتظر من الدول الأخرى أن تفعل المثل.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية عن بيسكوف قوله "بالطبع نتابع باهتمام بالغ سير الحملة الانتخابية ونتمنى لشركائنا النجاح في إجراء هذه الانتخابات".

وأشار بيكسوف إلى أن الكرملين لم ير شيئا يشوب سير هذه العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن تجري بيلاروسيا الانتخابات الرئاسية في التاسع من أغسطس المقبل. وبدأ في الحادي والعشرين من مايو إجراء جمع توقيعات الناخبين بشأن المرشحين وينتهي هذا الإجراء في التاسع عشر من الشهر الجاري. وسيتم تسجيل المرشحين بدءا من 14 يوليو وحتى 5 أغسطس.

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