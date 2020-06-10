• مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح.. ونورد البرتقال لإسبانيا

• الصادرات المصرية تغزو 111 دولة على مستوى العالم.. وفتحنا سبعة أسواق إضافية خلال الفترة الماضية



قال السيد القصير وزير الزراعة، إن الوزارة تنسق مع أحد الشركات لإطلاق منصة زراعية إلكترونية لعرض جميع المنتجات، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي يشهد طفرة غير مسبوقة منذ تولي الرئيس السيسي الحكم.

وأضاف «القصير» في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر الأولى عالميًا في تصدير الأملاح، حيث تفوقت على إسبانيا وأصبحت تستورد الموالح من مصر، معقبًا: «مصر تصدر البرتقال لإسبانيا».

وذكر أن الصادرات المصرية أصبحت في المقدمة وتفوقت على الدول الإقليمية رغم ظروف حركة التجارة الدولية وتراجعها في عدد من الدول، نظرًا لأنها تطبق معايير الجودة على المحاصيل كافة، منوهًا بأن 19% من الإنتاج العالمي من محصول زيتون المائدة، لإضافة إلى أن البطاطس تحتل المرتبة الثانية في الصادرات المصرية.

وذكر أن الحاصلات الزراعية المصرية تغزو 111 دولة حول العالم، منها أمريكا والصين وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي والخليج، مضيفًا أن مصر فتحت سبعة أسواق جديدة منذ بداية العام 2020، في البرازيل والأرجنتين ونيوزلاندا وأوزباكستان واستراليا وبروشيوس والهند وإندونيسيا.

ولفت إلى أن الوزارة تتبع إجراءات صارمة بداية من مرحلة الزراعة وحتى التعبئة، ذاكرًا أن الإقبال على المنتج المصري، منذ ستة أشهر، حيث صُدر حوالي 3.2 مليون طن، رغم أزمة كورونا.

وعن استيراد التقاوي، أوضح أن هناك مجموعة مشكلة من إنتاج بذور المحاصيل الاستراتيجية، مثل الأرز والذرة والقطن والقمح، حيث تُنتج احتياجات الدولة محليًا بنسبة 100%، مؤكدًا أنه من المتوقع أن برنامج الوزارة فيما يخص إنتاج بذور الخضر سيكون جاهزًا لإنتاج ما يكفي الاستهلاك المحلي خلال حوالي عامين.