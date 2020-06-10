العراق: تسجيل 1146 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الأربعاء عن تسجيل (١١٤٦) حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في العراق، و٣٨٣ حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أنه تم فحص (٧٨٣٥) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق اليوم وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٣٠٥٢٦)، مضيفا أن المختبرات سجلت هذا اليوم (١١٤٦) إصابة في العراق موزعة على عدة مناطق العراق و أن حالات الشفاء بلغت 383 حالة ، و بلغت عدد حالات الوفاة 34.

وأفادت الوزارة أن مجموع الإصابات بلغ ١٥٤١٤، ومجموع حالات الشفاء ٦٢١٤، في حين بلغ مجموع الوفيات: ٤٢٦ منذ بداية المرض بالعراق.