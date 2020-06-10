ذكرت الهيئة الانتخابية السريلانكية، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات البرلمانية التي تأجلت مرتين من المقرر أن تجرى الآن في الخامس من أغسطس.

كان من المقرر أن تجرى الانتخابات في الدولة الجزيرة في 25 أبريل ثم جرى تأجيلها إلى 20 يونيو جراء تفشي فيروس كورونا حول العالم. ثم جرى تأجيل أيضا الموعد الذي كان مقررا في يونيو.

وسوف تجرى انتخابات أغسطس في ظل إرشادات صحية صارمة، بما في ذلك تقييد عدد الحضور في فعاليات الحملات الانتخابية ومراعاة التباعد الاجتماعي في يوم التصويت.

وقال ماهيندا ديشابريا، رئيس مفوضية الانتخابات الوطنية، للصحفيين: "هدفنا هو ضمان إجراء الانتخابات بأسلوب لا يساهم في نشر فيروس كوفيد-19".

وقام الرئيس جوتابايا راجاباكسا الذي انتخب للمنصب في نوفمبر الماضي، بحل البرلمان في مارس قبل ستة أشهر من الموعد المقرر. ويأمل في تعزيز موقف حزبه في البرلمان.

ويحق لراجاباكسا دستوريا حل البرلمان قبل ستة أشهر من فترة انتهاء ولاية الجمعية التشريعية في سبتمبر. وتستمر ولاية البرلمان خمس سنوات.