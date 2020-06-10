استعاره في مارس عام 1981 وعلل سبب احتفاطه به إلى استمتاعه الشديد بقراءته

قررت مكتبة تقع بمدينة جروسبيك الهولندية، الوقعة بالقرب من ألمانيا، الاحتفال بعودة كتاب إليها بعد مرور 40 عاما على استعارته منها، إذ قرر أحد من رواد المكتبة اليوم الثلاثاء، إعادة الرواية الضائعة، معللا سبب احتفاطه بالكتاب إلى استمتاعه الشديد بقراءته.

ونشرت المكتبة عبر حسابها على موقع تويتر تغريدة تحمل صورة بتاريخ استعارة الكتاب في الخامس من شهر مارس عام 1981، ما يعني مرور أكثر من 39 عامًا على استعارة الكتاب قبل إعادته، وبالتحديد 39 عاما و13 أسبوعا و5 أيام.

وعلقت المكتبة على الأمر بقولها "يبدو أن التخلي عن هذا الكتاب كان أمرا صعب للغاية"، مضيفة أنك كعامل في المكتبة أحيانا "يصعب عليك تصديق عيونك"، في إشارة لتاريخ استعارة الكتاب.

الكتاب الذي استعادته المكتبة أخيرا هو رواية بعنوان "العودة إلى أويغستغيست" من تأليف الكاتب الهولندي جان ولكرز، وتتناول التنشئة المسيحية الصارمة للمؤلف، وتم تحويلها إلى فيلم للمخرج ثيو فان جوخ في عام 1987.

ووفقا لوكالة الأنباء الهولندية، فإن غرامة تأخير الكتاب التي يفترض على الرجل أن يدفعها 75ر1530 يورو (1738 دولارا)، إلا أن القارئ سعيد الحظ اضطر فقط لدفع 5 يورو، وهي أكبر غرامة تفرضها المكتبة المحلية على تأخير الكتب.