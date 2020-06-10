الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4630 سائقا لعدم ارتداء الكمامة

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أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4630 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق، والمحال التجارية، والمنشآت الحكومية والخاصة، والبنوك، وجميع وسائل النقل الجماعية)، بارتداء الكمامات الواقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات حرصا على سلامة المواطنين.