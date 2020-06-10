بعد 45 عامًا قضاها خلف القضبان، تم تأجيل إطلاق سراح السجين البريطاني الأطول خدمة في المملكة إلى أجل غير مسمى؛ بسبب تحقيق الشرطة في 8 جرائم أخرى منسوبة إليه!

باتريك ماكاي، البالغ من العمر 67 عامًا، والمُلقب بـ«تلميذ الشيطان»، قضى ثلثي عمره خلف القضبان؛ بسبب إدانته بتهمة القتل غير العمد لثلاث ضحايا في مدينة بيلي القديمة عام 1975، حيث شملت جرائمه البشعة: ذبح الأب أنتوني كرين 63 عامًا باستخدام الفأس، وخنق سيدتين مسنتين هما إيزابيلا جريفيث 87 عامًا، وأديل بريس 89 عامًا، وفقًا للتقرير الصادر عن «ميرور» البريطانية.

كان «ماكاي» يبلغ من العمر 23 عامًا عندما ارتكب جرائمه الثلاث، وأُدين بالقتل غير العمد؛ لنقص إدراكه وانخفاض الشعور بالمسؤولية، وكان مجلس الإفراج المشروط في بريطانيا على وشك الإقرار بأن «ماكاي» أصبح آمنًا للإفراج عنه، إلا أن الجاني كشف عن ارتكابه ثماني جرائم أخرى.

بعد انتقال «تلميذ الشيطان» إلى سجن مفتوح، اعترف باتريك الذي يعاني من اضطرابات نفسية والمحب للنازية، بارتكابه ثماني جرائم أخرى، خلال موجة قتل في لندن وكينت وإسكس ما بين عامي 1974 و1975.

وبمجرد اعتراف «ماكاي» بجرائمه الثماني، أقنع جاريث جونسون، النائب عن حزب المحافظين لبلدة دارتفورد، مسقط رأس باتريك، الشرطة للتحقيق في الجرائم المرتكبة.

وقال «جونسون» الذي تلقى اتصالًا من أبناء أحد ضحايا «تلميذ الشيطان» أعرب فيها عن خوفه من إمكانية سير المجرم في الشوارع مرة أخرى: «يجب التحقيق بشكل كامل في هذه الجرائم قبل الإفراج عن باتريك بشكل نهائي».

وانتهت القضية بترك اثنين من جرائم القتل في الملفات، وتراجع ماكاي عن اعترافه بالست المتبقية.