وقفات احتجاجية في بيروت بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار

نفذ عدد من المواطنين وقفات احتجاجية مساء الثلاثاء، في العاصمة بيروت ومدينة صيدا جنوب لبنان ومدينة طرابلس شمال لبنان بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، في ظل إجراءات اتخذتها القوى الأمنية.

وتجمع عشرات المتظاهرين في ساحة رياض الصلح في وسط العاصمة بيروت احتجاجاً على ارتفاع صرف سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية خلال الساعات الأخيرة من نهار الأمس، حيث بلغ بعد ظهر اليوم في السوق السوداء 4500 ليرة، داعين إلى كبح انهيار الليرة ومحاسبة المتسببين بانهيارها.

ونفّذ عدد من المواطنين وقفة احتجاجية أمام مبنى مصرف لبنان المركزي في شارع الحمرا في بيروت، احتجاجاً على سياسة المصرف وعلى ارتفاع الدولار، كما نفّذوا وقفة أمام مدخل مجلس النواب في وسط العاصمة.