محافظ الفيوم: تخصيص مستشفى التأمين الصحي ومركز التعليم المدني لاستقبال حالات كورونا

الأنصاري: تكوين لجان للتأكد من توفير العلاج لمصابي كورونا المعزولين منزليا

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنه تم تخصيص مستشفى التأمين الصحي في المحافظة للعزل الصحي، مشيرًا إلى أنها تستقبل حالات الإصابة المتوسطة، إضافة إلى الحالات التي تحتاج تدخلات طبية عالية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن مستشفى التأمين الصحي المخصصة للعزل بالفيوم مدعمة بالتجهيزات اللازمة كافة، لافتًا إلى تكوين لجان خاصة من مجلس المدينة وفرق تابعة لوزارة الصحة وديوان عام المحافظة في كل مجلس مدينة؛ للتأكد من تقديم الخدمة الطبية وتوفير العلاج للمرضى المعزولين في المنازل.

وأوضح أنه تم فتح وتجهيز مركز التعليم المدني التابع لوزارة الشباب والرياضة؛ لاستقبال الحالات البسيطة المصابة بكورونا.

وأشار إلى تعاون ديوان عام محافظة الفيوم مع المجتمع المدني؛ لإحكام السيطرة على انتشار فيروس كورونا، ذاكرًا أن هناك تشديد على ارتداء الكمامات في التجمعات ووسائل النقل العام.

وتابع أنه تم توفير الكمامات ذات الاستخدام الواحد في مواقف النقل العام الجماعي، بتسعيرة وضعتها الدولة، لافتًا إلى انخفاض نسبة مخالفات قرارات الحظر والإجراءات الاحترازية داخل محافظة الفيوم في الفترة الأخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، و36 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 38 ألفًا و284 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 11 ألفًا و583 حالة، من ضمنهم 10289 متعافيًا.



