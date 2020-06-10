احتجاز المحكمة الجنائية الدولية لقائد ميليشيا سودانية سابق

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احتجزت المحكمة الجنائية الدولية أحد قادة الميليشيات السودانية السابقين، وهو متهم بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور السوداني.

وأعلنت المحكمة، أمس الثلاثاء، من مقرها بمدينة لاهاي الهولندية أن علي كوشيب سلم نفسه للسلطات في جمهورية إفريقيا الوسطى، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأصدرت المحكمة في عام 2007 مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الزعيم السابق لميليشيا الجنجويد.

ويواجه على الاتهام بالقتل والتعذيب والنهب والاغتصاب والتشريد القسري في 50 حالة بين أغسطس 2003 ومارس 2004.

وبحسب بيان المحكمة، سيحضر على جلسة استماع تمهيدية في المحكمة قريبا.

يذكر أن الجنجويد الذين تحالفوا مع الحكومة في الخرطوم مسؤولون عن قتل نحو 300 ألف شخص في إقليم دارفور الانفصالي.