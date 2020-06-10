 وزير الأشغال اللبناني: أتوقع عودة المطار للعمل في يوليو المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الأشغال اللبناني: أتوقع عودة المطار للعمل في يوليو المقبل

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 10 يونيو 2020 - 11:51 ص | آخر تحديث : الأربعاء 10 يونيو 2020 - 11:51 ص

 

توقع وزير الأشغال اللبناني ميشال نجار اليوم الأربعاء أن يعاود المطار العمل في أوائل يوليو المقبل ودعوة السياح إلى زيارة لبنان.

وقال نجار، في مؤتمر صحفي حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، إن "المطار أحد أهم المرافق في اقتصاد البلد وسيفتح أبوابه لعودة المغتربين، ولكن ما من تاريخ محدد بعد، وهذا سيقرر في اجتماع يعقد الخميس أو الجمعة المقبلين".

وكشف عن أنهم بصدد إعطاء المناقصات وإعلان دفتر شروط لأملاك ما بعد يناير 1994 لطرحها بمزايدات واستثمارها بطريقة تدر اموالا لخزينة الدولة.

وأضاف نجار: "ملف الأملاك البحرية عمره أكثر من 30 سنة وهناك اعتداء من المواطن على أملاك الدولة كونها من يملك الشاطئ ونحن مع ملكية الدولة المطلقة ويجب أن نكون عادلين بتنفيذ القانون كما هو".

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