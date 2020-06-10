خبير الأوبئة الأمريكي يحذر: كورونا «أسوء كابوس» والأمر لم ينته بعد

حذر أنتوني فاوتشي، كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، من أن تفشي وباء كورونا لا يزال بعيد كل البعد عن الانتهاء، واصفا كوفيد-19 بأنه "أسوأ كابوس".

وقال فاوتشي مخاطبا المسؤولين التنفيذيين خلال مؤتمر بمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية، إن الفيروس القاتل استطاع أحداث الدمار في جميع انحاء العالم خلال 4 أشهر فقط"، مضيفا: "الأمر لم ينته بعد"، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وتابع فاوتشي: "هناك الملايين والملايين من الصابين بكورونا في جميع انحاء العالم".

ومضى قائلا: "إن الأمر لم ينته بعد". مؤكدا أن تأثير الفيروس الفتاك "مكثف في فترة زمنية فصيرة جدا".

وقال فاونتشي إنه كان على دراية أن هذا الفيروس سيتفشى في كل أرجاء العالم لكنه دهش من سرعته".

ونسب خبير الأوبئة سرعة التفشي إلى قابلية انتقال العدوى وسفر المصابين، مؤكدا

أن هناك اختلاف كبير بين كوفيد-19 وغيره من الأزمات الصحية خاصة فيروس "إيبولا" وفيروس نقص المناعة أو"الإيدز".

وأكد فاوتشي أن الابحاث المتعلقة بالفيروس "لا تزال جارية"، قائلا: لازالات هناك أسئلة حول ما إذا كان المتعافون من كورونا سيتماثلون للشفاء بشكل كامل أم لا.

ويتسبب كوفيد-19 بسلسلة واسعة من الأمراض مثل دمور الرئة، الجلطات، واضطرابات في تخثر الدم والعديد من الأمراض المناعية، لكن فاوتشي أعرب عن ثقته في نجاح أكثر من لقاح مضاد لكورونا.

وقال فاوتشي إن "صناعة الدواء ليست غبية"، مضيفا : "سيكون هناك أكثر من فائز واحد في مجال اللقاحات لأننا سنحتاج لقاحات للعالم بأسره".

وتابع: "نحتاج المليارات والمليارات من الجرعات".