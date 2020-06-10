المفوضية الأوروبية قلقة إزاء حملات مناهضة اللقاح في ألمانيا

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها إزاء تزايد أعداد المناهضين لتلقي اللقاحات في ألمانيا.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، فيرا يوروفا، اليوم الأربعاء في بروكسل إنه يبدو أن اللقاح سيكون ساحة المعركة القادمة لمروجي المعلومات المضللة، مستشهدة بذلك بدراسة أظهرت تراجع الاستعداد لتلقي لقاحات في ألمانيا بنسبة نحو 20% في أقل من شهرين.

وبحسب استطلاع أجراه معهد "كانتار" لقياس مؤشرات الرأي، ونشرته صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية مطلع يونيو الجاري، فإن 67% من الألمان ذكروا في نهاية مايو الماضي أنهم بـ"التأكيد" أو "ربما" سيقبلون عرض اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد حال توفره.