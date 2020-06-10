سول تعقد اجتماعا إقليميا افتراضيا لمناقشة جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام

أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها استضافت مؤتمرا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لمناقشة سبل زيادة المساهمات في جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام، وسط تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت الوزارة -في بيان ثته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني- أن الجلسة التي ترأسها جونج بيونج-ها، المدير العام للمنظمات الدولية في وزارة الخارجية في (سول) ركزت على كيفية مساهمة دول آسيا والمحيط الهادئ بشكل أفضل في تعزيز جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام، خاصة للبلدان التي تشهد نزاعات عنيفة، والتوصل إلى حلول لهذه النزاعات.

وأضافت أن مسؤولين من 14 دولة ومن بينها: تايلاند وسنغافورة وفيتنام والصين واليابان، بالإضافة إلى مسؤولين من مكاتب الأمم المتحدة ذات الصلة وخبراء من مراكز البحوث شاركوا في الاجتماع "الافتراضي".

وصرح بيونج-ها، بأن فيروس كورونا أدى إلى عرقلة عمليات حفظ السلام الحالية للأمم المتحدة، غير أنه أدى -في الوقت ذاته- إلى تحفيز مناقشات وأنشطة جديدة من حيث معالجة التحديات مثل: الأمراض المعدية والفقر وتغير المناخ على مستوى جديد تماما.

وقالت الوزارة، إن الجانب الكوري دعا إلى ضرورة وضع اعتبارات للحكم الديمقراطي "الشفاف" الذي يفهم الخصائص الإقليمية ويضمن المشاركة المدنية.

يذكر -في هذا الصدد- أن كوريا الجنوبية تشارك في "مبادرة الأمم المتحدة لبناء السلام"، حيث عملت كعضو في لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، وهي هيئة استشارية حكومية دولية تقدم المشورة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.