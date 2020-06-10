قال الدكتور محمود سامي قنيبر أخصائي الحميات الذي فقد بصره بمستشفى عزل بلطيم، إنه عاد إلى منزله اليوم الأربعاء، بقرية بقلولة بمركز الرياض في كفر الشيخ، بعد علاج دام 25 يومًا بالمركز الطبي العالمي على نفقة الدولة؛ بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وأضاف قنيبر في تصريحات لـ«الشروق»، أنه تلقى جرعات العلاج عبر الأكسجين، وعرض على عدد من الخبراء بالمركز الطبي العالمي، مردفًا: «إيماني بالله يشعرني بأني سأستعيد بصري مجددًا».

وتابع: «أنا مؤمن بقضاء الله وقدره، ونفسي أرى ابني يحيى الذي لم أره سوى مرتين بعد ولادته، وعمره الآن 4 أشهر».

وأكد أن الأطباء والمتخصصين يتابعون حالته، معربًا عن شعوره بقرب شفائه واستعادة بصره والعودة لممارسة عمله.

ولفت إلى خطورة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مضيفًا: «أتمنى من المصريين وقاية أنفسهم جيدًا، والالتزام بالتباعد الاجتماعي للوقاية من الفيروس».

واختتم تصريحاته لـ«الشروق»، قائلًا: «في الفترة المقبلة سوف أعود مرة أخرى لتلقي المرحلة الثانية من العلاج».