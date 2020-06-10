عمان تسجل 689 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

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أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 689 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18 ألفًا و887 في البلاد.

وأشارت «الصحة العمانية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأربعاء، إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 84.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 177 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 4329.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 400 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من سبعة ملايين إصابة.