انتهاء مرحلة تقويس عراجين البلح وبدء «التكييس» في الوادي الجديد

أكد الدكتور عماد فودة، الأستاذ المساعد بالمعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح في الوادي الجديد، أن الفترة الحالية تشهد انتهاء موسم تقويس عراجين البلح والمعروفة لدى الأهالي بمرحلة "دلاوة او تدلية" عراجين البلح؛ وذلك استعدادًا للمرحلة المقبلة وهي تكييس أو تزميط عراجين البلح.

قال فودة، إن مرحلة التقويس من أهم المراحل ولها طرق علمية لضمان الحفاظ على ثمار البلح وعدم تعرض العراجين للكسر أثناء عملية التكييس التي تعد المرحلة التي تسبق جني الثمار والتي تبدأ في النصف الثاني من شهر سبتمبر، بجانب الاهتمام بزراعة أصناف جديدة من نخيل البلح البارحي والمجدول، وهي أصناف عالية الجودة وتحقق دخل مرتفع للمزارعين بجانب البلح السيقي النصف جاف والمعروف بمسمى البلح الصعيدي، وخلال الفترة الحالية لابد من الاهتمام بالري المنتظم لأشجار النخيل، لأن أي تأخر في عملية الري يؤثر على حجم ثمار البلح، بالإضافة إلى الاهتمام بمكافحة اكاروس الغبيرة الذي يصيب بعض أشجار النخيل، ويتم مقاومته في الفترة الحالية قبل بدء عملية التلوين ونضج البلح.

وأضاف، أن الفترة الحالية يفضل إضافة أسمدة بوتاسيوم للنخيل لضمان تغذية النخيل والمساهمة في عملية النضج والحفاظ على حجم الثمرة المناسبن ويفضل أيضا بدء عملية التكييس المبكر في المناطق التي تنتشر بها دودة ثمار الرومان.

جدير بالذكر أن الوادي الجديد هي المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية في إنتاج التمور، حيث تضم نحو 2 مليون نخلة على مساحة 21 ألف فدان، وتنتج سنويًا نحو 60 ألف طن من البلح الصعيدي بجانب أصناف أخرى، وتشهد الفترة الحالية توسعات مختلفة في زراعة النخيل.