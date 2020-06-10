وائل جمعة: كنت أتمنى أن تكتمل مسيرتي باللعب في كأس العالم

كشف وائل جمعة مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن أهم اللحظات في مسيرته الكروية، سواء مع المارد الأحمر أو رفقة الفراعنة.

وقال جمعة في لايف عبر "الانستجرام"، عن أهم اللحظات في مسيرته:«أهم لحظة هي التي أحقق فيها انتصار أو بطولة، وأحمد الله فأنا حققت أكثر من 30 بطولة في مسيرتي».

وأضاف:«كل بطولة كان لها مكانة خاصة لدي، فمع المنتخب لحظات الفوز بكأس الأمم الإفريقية وتحقيق البطولة 3 مرات متتالية، في رقم صعب أن يتكرر لأي منتخب بأي قارة أخرى».

وأكمل:«أما على صعيد الأندية فأنا امتلك رقما تاريخيا وهو الفوز بـ6 بطولات دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي وأفتخر بذلك للغاية، وأيضا فزت بـ6 ألقاب سوبر إفريقي، وكل ذلك حققته عن طريق النادي الأهلي، في مسيرة أفتحر بها وأفخر بكوني انتمي للأهلي الذي ساعدني على تحقيق كل ذلك».

وأتم صخرة دفاع الفراعنة السابق:«كنت أتمنى أن أكمل تلك مسيرتي باللعب في كأس العالم، ولكن بمشئية الله أرى إبني محققا ذلك».