المقاولون العرب: توصلنا إلى حل جذري لتنفيذ إصلاحات محور 26 يوليو

قال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولين العرب، إن الشركة تستهدف الانتهاء من العمل في طريق محور 26 يوليو خلال شهر ونصف بحد أقصى، مشيرًا إلى أن الشركة انتهت من اتجاه وتعمل على الاتجاه الآخر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء أمسي الثلاثاء، أن الاتجاه الذي لم يتم إنجازه احتاج إلى دراسة؛ بسبب وجود طبقات ردم متراكمة لارتفاعات كبيرة، قائلًا إن الشركة توصلت إلى حل جزري بعمل ستارة من الخوازيق لسند الطريق.



وأشار إلى أن التأخير في إصلاح الطريق يرجع إلى رغبة الشركة في تطبيق حل جزري يدوم العمر، موضحًا: «الجزء الذي حدث به انهيارات عبارة عن أرض منزلقة بها نسبة طين، واستغرقنا وقتًا في إخراج عينات التربة في طبقات الردم ومنسوب الدك وعمل تصميم لستارة الخوازيق».

