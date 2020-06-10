البيت الأبيض: ترامب أكد للسيسي التزام أمريكا بتسهيل الوصول إلى اتفاق عادل بشأن سد النهضة

أفادت فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، مساء الأربعاء، بأن البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد للرئيس عبد الفتاح السيسي، التزام الولايات المتحدة الأمريكية بتسهيل الوصول إلى اتفاق عادل ومنصف بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة.



وقالت وزارة الموارد المائية والري السودانية، إن اجتماعات وزراء الري في مصر والسودان واثيوبيا، تواصلت اليوم الاربعاء، في إطار مبادرة رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، لاستئناف التفاوض والتوصل لحل نهائي يأخذ في الاعتبار المصالح المشتركة في ملف سد النهضة وعلى ضوء مبادئ المعاهدات والقوانين الدولية في هذا المجال.



وأضافت وزارة الري السودانية، في بيان، أن الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس، استمع لوجهات نظر الدول الثلاث، حيث تمسك الجانب المصري بوثيقة ٢١ فبراير (في واشنطن) كأساس للتفاوض، فيما وعد الوفد الاثيوبي بتقديم مقترح متكامل للاجتماع.



وأعاد الوفد السوداني تأكيد موقفه المقدم في وثيقة الحل الوسط التي تقدم بها في اجتماع أمس.



وستستأنف الدول الثلاث اجتماعاتها يوم غد الخميس، لمواصلة المفاوضات والعمل على التوصل لحلول متوافق عليها للقضايا العالقة.

