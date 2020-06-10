وزير خارجية إيطاليا: المبادرة المصرية لحل الأزمة في ليبيا مقترح يمكن سلكه ‎

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن المبادرة المصرية لحل الأزمة في ليبيا مقترح يمكن سلكه.

وأضاف، نقلًا عن فضائية العربية، مساء الأربعاء، أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون مقبولا من جميع الأطراف.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن السبت الماضي، عن مبادرة سياسية تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا، محذرًا من التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة في ليبيا. وأشار السيسي إلى أن الحل السياسي هو الوحيد لحل أزمة ليبيا، وأن أمن مصر من أمن واستقرار ليبيا.

وأعلن السيسي مبادرة ليبية ـ ليبية لحل الأزمة باسم «إعلان القاهرة»، تشتمل على احترام كافة المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا.

ويضم «إعلان القاهرة» مقترحات بإعلان وقف إطلاق النار في عموم ليبيا اعتبارًا من الاثنين، الثامن من يونيو، وتجديد الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بصيغة 5+5.

ويقضي الإعلان بإلزام كافة الجهات الأجنبية بـ«إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الوطني من الاضطلاع بمهامه الأمنية».

وتنص المبادرة على تشكيل مجلس رئاسي منتخب مع ضمان تمثيل عادل لكل أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم وإجراء انتخابات نزيهة وتوزيع عادل وشفاف على كافة المواطنين، مشددة على ضرورة اعتماد إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد.