جوتيريش يحذر من فشل الأنظمة الغذائية وسط تفشى جائحة كورونا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يحضر مؤتمرا صحفيا في جنيف بسويسرا بعد انعقاد المنتدى العالمي الأول للاجئين. تصوير: دينيس باليبوس - رويترز.

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، من "حالة طوارئ غذائية عالمية" ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية لتحسين النظم الغذائية الفاشلة وسط تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال في رسالة عبر تقنية الفيديو إنه في حين أن هناك ما يكفي من الغذاء لإطعام تعداد سكان العالم البالغ 8ر7 مليار نسمة، يعاني 820 مليون شخص على الأقل من الجوع وأن أكثر من واحد من بين كل خمسة أطفال دون سن الخامسة يعانون من تأخر فى النمو.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "أنظمتنا الغذائية فاشلة، ووباء كوفيد- 19 يزيد الأمور سوءا".

وأضاف: "ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية، فمن الواضح بشكل متزايد أن هناك حالة طوارئ غذائية عالمية وشيكة يمكن أن يكون لها آثار بعيدة المدى على مئات الملايين من الأطفال والبالغين".