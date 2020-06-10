يلجأ الكثير من الآباء إلى الأدب التربوي لمساعدة الأطفال على فهم بعض القيم والأخلاقيات في الحياة، من بينها مناهضة العنصرية وعدم المساواة، ويمكن لكتب مثل "حب الشعر" بقلم ماثيو أ. تشيري ، و"أنا كافي" بقلم غريس بايرز، و"ليس فكرتي" بقلم أناستازيا هيغينبوثام أن تساعد جميع الأطفال على تعلم مناهضة العنصرية.

وفي تقرير لموقع بيزنس انسايدر الأمريكي، نشر مجموعة من الكتب والقصص الأدبية والأعمال الفنية الأخرى التي ترتبط بهذه الفكرة، والتي تتمتع بقدرتها البسيطة للوصول إلى الأطفل، ونستعرض بعضها في السطور التالية.

"شيء ما يحدث في المدينة" قصة قصيرة، يحاول فيها طفلين أحدهما ذو بشرة بيضاء والآخر ذو بشرة سمراء، بعد مقتل شخص على يد ضابط شرطة أبيض، يسأل الأطفال آبائهم أسئلة عن الحادث المؤلم، ويعملون على فهم كيف ولماذا حدث ذلك، وتم تصميم الكتاب لتعليم الأطفال لماذا تعتبر وحشية الشرطة أمرًا شائعًا جدًا في أمريكا وكيف يمكنهم التعامل مع العنصرية في حياتهم اليومية.

وهو من تأليف "ماريان كولينو" و"ماريتا كولينز" و"آن هازارد" ورسوم توضيحية لجينيفر زيفوين، كما يكون مع الكتاب ملاحظات للآباء لمساعدتهم على مناقشة قضايا العرق والتعصب مع الأطفال.

"هير لوف/ حب الشعر" هو قصة قصيرة عن فتاة ذات بشرة سمراء وشعر مجعد، تُدعى زوري، وتم تحويل القصة إلى فيلم رسوم متحركة من إنتاج شركة سوني بيكتشرز أنيميشن، وهي من تأليف ماسيو أ. شيري، وتحاول القصة معالجة الصورة النمطية للآباء ذوي البشرة السمراء، من خلال قصة زوري ووالدها.

ومن القصص الأخرى المرتبطة بالأطفال، "سلولي" وهو من تأليف الممثلة الكينية لوبيتا نيونقو، وتدور القصة حول فتاة صغيرة تريد تغيير لون بشرتها، ولكنها تتعلم حب الذات بغض النظر عن لون البشرة سواء كانت سمراء أو غير ذلك.

يستكشف فيلم "اليوم الذي تبدأ فيه" من جاكلين وودسون ما يشبه الشعور بعدم التوافق مع الآخرين من حولك، سواء كان ذلك بسبب لون بشرتك أو مسقط رأسك أو طعامك المفضل.

تم تصميم الكتاب ليغرس الثقة في القراء الصغار بغض النظر عن لون بشرتهم، ويذكرهم بأن لديهم شيئًا رائعًا لمشاركته مع العالم. يوضح رافائيل لوبيز ، "اليوم الذي تبدأ فيه" سيذكّر الأطفال بقبول الآخرين ويجعلهم يشعرون أنهم يستطيعون فعل أي شيء.

"ذا داي يو بيجننج/ اليوم الذي بدأت فيه" وتتناول كاتبة القصة جاكلين وودسون ما يشبه الشعور بعدم التوافق مع الآخرين من حولك، سواء كان ذلك بسبب لون بشرتك أو مسقط رأسك أو طعامك المفضل.

وتم تصميم الكتاب ليغرس الثقة في القراء الصغار بغض النظر عن لون بشرتهم، ويذكرهم بأن لديهم شيئًا رائعًا لمشاركته مع العالم، والتأكيد على أهمية تقبل الآخر.