 فتح بئر مياه شرب جديد بالوادي الجديد بمليوني جنيه - بوابة الشروق
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فتح بئر مياه شرب جديد بالوادي الجديد بمليوني جنيه

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 10 يونيو 2020 - 6:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 يونيو 2020 - 6:36 م

قال كمال ابراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بالوادي الجديد إنه تم فتح بئر مياه شرب جديد لخدمة أهالي قرى بغداد بمركز باريس البالغ عمقه 530 مترا، وتصرف 285 مترا/الساعة.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات المحافظ محمد الزملوط بتوفير كافة الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أن البئر يأتي ضمن برنامج وزارة التنمية المحلية لدعم القرى الأكثر فقرا، بتكلفة مالية تبلغ مليوني جنيه تحت إشراف وتنفيذ جهاز تعمير الوادي الجديد.

وأضاف أن مركز باريس شهد في الأعوام الأخيرة طفرة كبيرة في حجم الخدمات والمرافق لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين في شتى المجالات.

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