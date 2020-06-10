قباج: الانتهاء من فرش المرحلة الثالثة من حي الأسمرات

زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء حي الأسمرات؛ وتفقدت أعمال الإنشاء بمركز خدمات الأسرة والطفولة بمنطقة الأسمرات والذي يتم العمل على الانتهاء من أعمال الإنشاء فيه ٣٠ يونيو الجاري، ليقدم عدداً من الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة لسكان حي الأسمرات، بتكلفة ٧٦ مليون جنيه.

وقالت القباج إن العمل يتم على قدم وساق للانتهاء من أعمال الإنشاء هذا الشهر؛ حيث كان من المفترض الانتهاء قبل هذه المدة لولا تداعيات مواجهة فيروس كورونا.

وأضافت القباج أن المبنى يقام على مساحة ٥٠٠٠ متر، ويتكون المركز من ٣ طوابق ويحتوي على معارض للأسر المنتجة وخدماتها ومركز تنمية مهارات الطفل العامل ومركز الاستشارات الأسرية ومركزا لخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة ومركزاً للمرأة المعنفة و٣ دور مناسبات ومركزاً للتدريب.

وتفقدت القباج خلال جولتها إحدى حضانات التي أنشأتها وزارة التضامن بالتعاون مع جمعية خير وبركة ضمن أنشطة المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة.

وكانت الوزارة قد خصصت ميزانية لإنشاء ٨ حضانات تم افتتاح ٦ منهم الخدمة لأكثر من ١٣٠٠ طفل، وجاري العمل آخر حضانتين.

وانتقلت بعد ذلك إحدى الوحدات التي قامت الوزارة بتأثيثها ضمن مشروع ضمن مشروع تأثيث وحدات المدن الجديدة لنقل سكان المناطق الخطرة.

وجهزت الوزارة خلال الفترة الماضية ٧٣٠٠ وحدة بتكلفة وصلت إلى ٢٥٠ مليون جنيه، وهي إجمالي عدد الوحدات بمشروع "الأسمرات ٣".

وقالت القباج إن حي الأسمرات يعد تجربة نجاح للدولة المصرية في تحقيق كافة أهداف التنمية وتوفير الحياة الكريمة للأسر الأكثر احتياجا وينال اهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة المصرية وينعكس ذلك في حرص كافة الوزارات على تقديم أفضل خدماتها لسكان حي الأسمرات، لذلك حرصت وزارة التضامن الاجتماعي أن تنشئ مجمع خدمات يمكنمن خلاله تقديم كافة الخدمات وإقامة الأنشطة التنموية وأنشطة قطاعات الرعاية والحماية الاجتماعية وسيتم تجهيز وتأثيث المركز على أعلى مستوى يسمح بتنفيذالأنشطة وتقديم الخدمات لأهالي الأسمرات.

وأضافت القباج أن وزارة التضامن انتهت من فرش المرحلة التالتة من حي الأسمرات بحوالي ٧٣٠٠ وحدة سكنية إلى جانب ما تقوم به من فرش وتأثيث لوحدات المشروعات الأخرى التي يستفيد منها سكان المناطق الخطرة، وتحرص على تدبير التمويلات اللازمة لتوفير أجود أنواع الآثاث.

وقالت وزيرة التضامن، إن تمويل إنشاء ٨ حضانات بحي الأسمرات يعكس اهتمام الوزارة بتنمية الطفولة المبكرة وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأطفال الأسمرات.

ووجهت الوزيرة بدراسة إنشاء مجمع إداري داخل الأسمرات يضم فرع لبنك ناصر الاجتماعي ووحدة اجتماعية ومكاتب لهيئة التأمين الاجتماعي، لتسهيل تقديم الخدمات لأبناء حي الأسمرات.