وزير الأوقاف يوجه باستخراج 20 ألف بطاقة رقم قومي جديدة للسيدات الأولى بالرعاية

وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الخميس، بعمل ملحق لبروتوكول التعاون القائم بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة لاستخراج 20 ألف بطاقة رقم قومي جديدة للسيدات الأولى بالرعاية وغير القادرات ممن يرشحهن المجلس القومي للمرأة.

وقال وزير الأوقاف، في تصريحات اليوم، إن استخراج بطاقات الرقم القومي الجديدة للسيدات الأولى بالرعاية وغير القادرات يأتي في ضوء رسالة الأوقاف في خدمة المجتمع واهتمامها بالمرأة المعيلة والأولى بالرعاية وبموجب البروتوكول المشترك بين الأوقاف والمجلس القومي للمرأة.

وأضاف وزير الأوقاف أنه سيتم استخراج بطاقات الرقم القومي الجديدة بناء على الدراسة الميدانية التي تقوم بها باحثات المجلس من خلال التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك على نفقة الوزارة ومن المبالغ المخصصة للبر وخدمة المجتمع.

جدير بالذكر أن إجمالي البطاقات التي تم استخراجها قبل ذلك من خلال البروتوكولات الموقعة بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة بلغ (140) ألف بطاقة ، ليصل العدد بهذا الملحق إلى (160) ألف بطاقة رقم قومي.