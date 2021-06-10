وزير الصحة التونسي يستبعد السماح لجماهير الترجي بحضور مباراة الأهلي

استبعد وزير الصحة التونسي فوزي مهدي اليوم الأربعاء السماح لجماهير الترجي بحضور المباراة المرتقبة ضد الأهلي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا يوم 19 يونيو على ملعب رادس.

وحذر الوزير اليوم من أن حضور الجماهير في المباراة قد يؤدي إلى مزيد من تفشي الفيروس.

وقد صرح الوزير من أن تونس دخلت فعليا في موجة رابعة مع تزايد عدد الاصابات بالفيروس وعودة الضغط على المستشفيات.

وقال مهدي لإذاعة "شمس اف ام" الخاصة "أنصح جماهير الترجي بأن يحتفلوا في أجواء معقولة وعن بعد وأن يحافظوا على صحتهم وصحة أهاليهم".

ونفذ عدد من جماهير الترجي وقفة أمام مقر وزارة الصحة للمطالبة برفع القيود من أجل حضور المباراة. كما احتجت الجماهير بالجلوس وسط شارع محمد الخامس المحاذي لمركب النادي وسط العاصمة من أجل الضغط على السلطات.

وذكرت تقارير إخبارية أن إدارة الترجي دخلت في مفاوضات مع السلطات الأمنية والصحية من أجل السماح بحضور عدد محدود من الجماهير المباراة.