الإسكان: نخطط لمضاعفة نسبة الإعمار السكاني من 7% إلى 14% بحلول 2030

قال المهندس عمرو خطاب الناطق باسم وزارة الإسكان، إن المخطط الاستراتيجي «مصر 2030 » يستهدف مضاعفة نسبة الإعمار السكاني من 7% إلى 14%، ما يعني إنشاء مساحات عمرانية جديدة وخلق فرص عمل واستثمارات للخروج من الوادي الضيق.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» على شاشة «dmc»، مساء الخميس، أن هذا المخطط تضمن العمل على إنشاء مدن الجيل الرابع على مستوى الجمهورية، وقد بدأ العمل على 14 مدينة منذ عام 2014، مؤكدًا أن محافظات الصعيد نالت جانبًا من هذه المشروعات بواقع تنفيذ ثماني مدن تتبع الجيل الرابع لخدمة المواطنين هناك.



وأوضح أن بعض المدن تشهد ضخ استثمارات ضخمة على الأرض، مشيرًا إلى إنشاء 900 ألف وحدة سكنية بتكلفة 390 مليار جنيه، وهي استثمارات كان تُضخ على مئات السنوات لكنها باتت تُضخ على فترات زمنية صغيرة.



وأكد «المتحدث»، أن العمل لا يقتصر على إنشاء مدن جديدة لكن العمل يجري على مستوى كافة المناطق، كاشفًا عن أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تُجرى في 26 محافظة على مستوى الجمهورية، بعيدًا عن المدن الجديدة.



وأشار إلى أن مدن الجيل الرابع تحقق للمواطن جودة الحياة، باعتبارها مدنًا ذكية تضم مرافق تتم إدارتها بشكل إلكتروني، مع إتاحة تطبيقات إلكترونية أمام المواطن لتلبية احتياجاته، كما أن المرافق تتم السيطرة عليها بشكل آلي ومتابعة إلكترونية.



وكانت هيئة المجتمعات العمرانية، قد أعلنت في وقت سابق، أن هناك خطة قومية لإنشاء 37 مدينة جديدة، مقسمة إلى ثلاث مراحل، الأولى تشمل 17 مدينة وبلغت نسبة الانتهاء منها أكثر من 90% مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها.



