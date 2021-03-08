 بابا الفاتيكان يرفض استقالة الكاردينال الألماني ماركس - بوابة الشروق
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بابا الفاتيكان يرفض استقالة الكاردينال الألماني ماركس

د ب ا
نشر في: الخميس 10 يونيو 2021 - 1:42 م | آخر تحديث: الخميس 10 يونيو 2021 - 1:42 م

رفض بابا الفاتيكان فرنسيس الأول قبول استقالة الكاردينال الألماني راينهارد ماركس، الذي عرض الاستقالة كوسيلة لتحمل المسؤولية عن أخطاء في التحقيق في فضيحة تتعلق بالتحرش بالأطفال، وفقا لما أعلنه الفاتيكان.

 


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