بابا الفاتيكان يرفض استقالة الكاردينال الألماني ماركس

رفض بابا الفاتيكان فرنسيس الأول قبول استقالة الكاردينال الألماني راينهارد ماركس، الذي عرض الاستقالة كوسيلة لتحمل المسؤولية عن أخطاء في التحقيق في فضيحة تتعلق بالتحرش بالأطفال، وفقا لما أعلنه الفاتيكان.