بابا الفاتيكان يرفض استقالة الكاردينال الألماني ماركس

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رفض بابا الفاتيكان فرنسيس الأول قبول استقالة الكاردينال الألماني راينهارد ماركس، الذي عرض الاستقالة كوسيلة لتحمل المسؤولية عن أخطاء في التحقيق في فضيحة تتعلق بالتحرش بالأطفال، وفقا لما أعلنه الفاتيكان.