كشف، اليوم الخميس، داميان تاريل، المتهم في صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال رحلته إلى تاين الإرميتاج (دروم) (جنوب شرق) فرنسا، في أولى جلسات محاكماته، بعد يومين من الوقائع التي أثارت استنكارًا إجماعيًا من النخبة السياسية الفرنسية، بأنه فكر في قذفه ببيضة أو فطيرة قبل أيام من الواقعة للإعراب عن معارضته للرئيس الفرنسي، إلا أنه صفعه عندما أراد مصافحته خلال جولته.

وذكر مراسل محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، إنه خلال المحاكمة "تم عرض فيديو الوقائع في قاعة المحكمة، وتمالك الحاضرين أنفسهم من الضحك الخجول المسموع عند سماع أقوال المتهم".

وكان داميان تاريل، يرتدي قميصًا أخضر اللون في قفص الاتهام، ويتحدث بوضوح وبصوت عالٍ ولا يرفع عينيه عن رئيس الجلسة، وبدا هادئًا إلى حد ما.

ولم يجادل تاريل (28 عاماً) خلال جلسة الاستماع على الإطلاق بشأن الاتهامات الموجه إليه، وقال متحدثا عن ماكرون: "عندما رأيت نظرته المتعاطفة والكاذبة التي أرادت أن تجعلني ناخبًا، شعرت بالاشمئزاز، ما دفعني لاقتراف ذلك الفعل، في إشارة إلي صفعه لماكرون.

واعترف تاريل أن رد فعله كان "مندفعا قليلاً"، مبرراً أنه عندما رأى الناس يطردهم عساكر الدرك، شعر بالظلم".

وتابع: "أعتقد أن رد فعلي كان مندفعًا بعض الشيء، لكن كلماتي كان لها تأثير على ماكرون وجميع السترات الصفراء والوطنيين".

وأضاف المتهم بإهانة الرئيس الفرنسي خلال محاكمته:" أراد مصافحتي وترددت في القيام بذلك، وعندما اقترب (إيمانويل ماكرون)، قلت "مونتجوي سانت دينيس يسقط مكروني، وصفعته"، في إشارة إلى الملكية الفرنسية في العصور الوسطى.

وذكر تاريل أن الصفعة "كانت عنيفة إلى حد ما".

وكشف تاريل عن نية مسبقة للحادث، قائلا إنه" عندما كان ينتظر وصول ماكرون، خطط للقيام بشيء ملفت للنظر على سبيل المثال ارتداء سترة صفراء أو علم فرنسي، لكن غير رأيه"، مضيفاً:"قبل أيام قليلة، فكرت في رشق ماكرون ببيضة أو فطيرة كاسترد".