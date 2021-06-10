الإسماعيلي يتعادل وديا مع البنك الأهلي استعدادا للمحلة

انتهى منذ قليل لقاء فريق الإسماعيلي أمام فريق البنك الأهلي في ثان وديات الفريق خلال فترة التوقف الحالية، بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد الاسماعيلي.

بدا الإسماعيلي اللقاء بتشكيل مكون من : محمد فوى فى حراسة المرمى و امامه الرباعى محمد هاشم و مروان الصحراوى و باهر المحمدى و محمد عادل و فى الوسط عماد حمدى وعمر الوحش و احمد مصطفي و امامهم شكرى نجيب و اري بابل و فخر الدين بن يوسف.



تقدم الاسماعيلي فى الشوط الاول عن طريق عماد حمدى و تعادل للبنك الاهلي دبش قبل النهاية بدقايق و شهد الثوان الاخيرة من الشوط الاول خروج فخر الدين بن يوسف و نزول احمد مدبولي.



وفى الشوط الثانى اشرك الجهاز الفنى للاسماعيلي كلا من محمد الشامى و نادر رمضان و محمد حسن لتنشيط الفريق و اعطاء الفرصه امام عدد من اللاعبين للمشاركة خاصة ان هناك لقاء اخر غدا الجمعه امام المقاولون العرب.