قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، إن ما يحدث في مصر من إنشاء مدن جديدة وطرق وكباري وغيرها من الإنجازات والمشاريع، هو رسم خريطة جديدة لها.

وأضاف خلال لقائه لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأربعاء، أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشبه بخلية النحل، لافتًا إلى أن الطرق الجديدة تشبه الشرايين، وتعد مصدر رزق وفرص عمل.

وأوضح أن الأمية لابد من القضاء عليها في مصر، لأنها تحمل أفكارًا وتفسيرات خاطئة تؤدي إلى كوارث، فضلًا عن قضية التنظيم الأسري، الذي يعد أمر مهم للغاية، مشيرًا إلى أن معدل النمو سيقضي على عوامل التنمية.

وذكر أن الأحزاب في الجمهورية الجديدة، مهمة للغاية ولابد أن تكون أقوى من ذلك، بالإضافة إلى أنه يتمنى بأن تكون هناك آراءً مختلفة تحت مظلة المهمة الوطنية وبناء الدولة، إلا أن الاختلاف يكون في الأساليب، موضحًا أنه يرغب في المزيد من النقاش العقلاني والموضوعي.



