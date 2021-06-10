المالية: انضمامنا لمؤشر الفايناشال تايمز ختم ضمان وشهادة ثقة بالاقتصاد المصري

شددت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، على أهمية انضمام مصر لمؤشر السندات الجديد «الفايناشال تايمز».

وقالت منصور، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، إن انضمام مصر إلى مؤشر «الفايناشال تايمز» يعني أن مصر قادرة على تلبية المتطلبات الخاصة بهذا المؤشر، وهو ما سيدفع المؤسسات المالية الدولية التي تتبعه على الاستثمار في السندات الحكومية المصرية.

وأضافت أن هذه الخطوة تعد بمثابة أداة جذب جيدة للمستثمرين، حيث إنهم ينظرون إليها بمثابة ختم ضمان وشهادة ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري.

وأوضح أن انضمام مصر إلى هذا المؤشر جاء نتيجة حزمة كبيرة من الإجراءات الكثيرة التي اتخذتها الدولة المصرية سواء كان على صعيد الاقتصاد الكلي أو أسواق المال، مرجعة الفضل في ذلك إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي، وآليات تداول السندات.