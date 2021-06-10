أصيبت فتاة بحالة إعياء شديدة نتيجة تناولها سم فئران؛ لمرورها بحالة نفسية سيئة إثر تعنيفها من قبل والدتها لتعديها على شقيقتها بالضرب بقرية شاوة بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من مركز السموم بالمنصورة، بوصول المدعوة "شربات م. إ. م" 16 طالبة ومقيمة بقرية شاوة دائرة المركز، مصابة بحالة إعياء؛ إدعاء تناول مادة سامة.

وبانتقال الضباط والفحص وسؤالها، أقرت بتناولها مادة سامة "سم فئران"؛ مما أدى إلى حدوث إصابتها لمرورها بحالة نفسية سيئة؛ إثر قيام والدتها بتعنيفها لتعديها على شقيقتها بالضرب، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/5986 إداري مركز المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة.