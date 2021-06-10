ضبط شخص تخصص في سرقة المساكن بمصر الجديدة

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الخميس، شخص تخصص في ارتكاب جرائم سرقة المساكن بمنطقة مصر الجديدة، وأمر اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، إحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة مصر الجديدة، من صاحب شركة مقاولات وتوريدات، باكتشافه كسر شرفة الشقة سكنه وسرقة "جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"- كاميراتين تصوير" من داخلها، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "عاطل، مقيم بالجيزة "له معلومات جنائية".

واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وأرشد عن المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس تم ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين.