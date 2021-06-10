الدفاع الروسية تعلن اعتراض طائرة استطلاع أمريكية حاولت خرق حدود البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض مقاتلة تابعة لها لطائرة استطلاع أمريكية حاولت "خرق" حدود الدولة فوق المحيط الهادئ، على خلفية إجراء البحرية الروسية مناورات واسعة في تلك المنطقة.

وأعلنت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) مساء اليوم الخميس - أن مقاتلة من طراز (سو-35) أقلعت بعد رصد هدف جوي كان يحلق فوق مياه المحيط الهادئ صوب حدود البلاد.

وأضافت أن الهدف هو طائرة استطلاع استراتيجية من طراز "بوينج أر سي-135" تابعة لسلاح الجو الأمريكي، ورافقتها المقاتلة الروسية فوق مياه المحيط الهادئ.

وأشارت إلى أنه بعد أن قامت الطائرة الأمريكية بالدوران وابتعدت عن الحدود الروسية، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها، مشددا على أن طلعتها نفذت بالتوافق الصارم مع المعايير الدولية للملاحة الجوية.