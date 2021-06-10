قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية ليس ورقيًا وإنما نوعي منهجي في تغير أداء الخدمة وتعامل جهات الحكومة مع بعضها البعض.

وأضاف طلعت، خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الحكومة في العاصمة الإدارية ستكون تشاركية تتبادل المعلومات مع بعضها ولا تعمل بمعزل عن المواطن، موضحًا أن الجهات تتخاطب والمواطن يذهب إلى جهة واحدة للحصول على الخدمة.

وذكر أن الهدف من القرار حوكمة الأداء وتسجيل مجريات العمل وتطوير الإجراءات وإعادة هندستها لإضفاء إطار حوكمي، معلنًا عن إطلاق المزيد من الخدمات على منصة «مصر الرقمية»، تابعة لوزارات التضامن والزراعة والإسكان، خلال الفترة المقبلة.

وعن ملف الجيل الخامس، أوضح أن الجيل الخامس يتيح قدرة غير مسبوقة في نقل كم هائل من البيانات بسرعة، والتحكم في عدد ضخم من المعدات والآلات على نحو غير مسبوق.

ولفت إلى أن المواطن لا يستطيع استقبال خدمات الجيل الخامس لأن أسعار الهواتف التي تتيح الخدمة لا تقل عن ألف دولار، قائلًا إنها تستخدم في مصر الآن بالمجالات الصناعية.

وأشار إلى أن الاستخدامات الصناعية للجيل الخامس تشمل ميكنة جهات الرعاية الصحية أو المطارات التي تشهد حركة لوجستية كثيرة ووسائل النقل، مختتمًا أن المواطن يستطيع استخدام هذه الخدمات حال انخفاض سعر الأجهزة وتوافرها.