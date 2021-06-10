وزير السياحة: الاكتشافات الأثرية الأخيرة روجت لمصر بشكل غير مسبوق

وزير السياحة: الانتهاء من مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية

رشاد: لو أردنا أن نتحدث عن إنجازات "العناني" سنحتاج لأيام كثيرة





قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار إنه تم الانتهاء من مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، الذى يهدف للتعامل مع الوزارة فقط بدل من التعامل مع 27 جهة بشأن إنشاء المنشآت الفندقيه والسياحية، والعمل على مشروع قانون بشأن الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد، ومشروع قانون آخر بشأن إنشاء صندوق دعم العاملين فى قطاع السياحة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها حزب مستقبل وطن، مساء اليوم الأربعاء، تحت عنوان "أبرز انجازات وزارة السياحة والآثار، والوضع السياحي الحالي.

وأضاف العنانى، كم تم دمج بعض القطاعات بالوزارة لسهولة تعامل المستثمرين مع جهة واحدة، وفيما يخص التشريعات هناك حزمة من التشريعات بعضها خرج للنور، واخرى مازالت فى إطار الإعداد لدعم القطاع، حيث تم تعديل قانون الآثار مرتين لتغليظ العقوبة والمحافظة على الآثار المصرية، وإنشاء هيئتين الأولى بقانون المتحف المصرى الكبير، الثانية بقانون المتحف القومى للحضارة، بالإضافة لقانون بوابة العمرة المصرية، بالاضافة لمشروع قانون فى إطار الإعداد بشأن إنشاء صندوق السياحة والآثار، القانون الحالى يعتمد على مصدر واحد للدخل، مشروع القانون الذى نحن بصدد انشاءه يعتمد على أكثر من 15 مورد متنوع للدخل.

ولفت وزير السياحة والآثار إلي أن الوزارة عملت علي وضع استراتيجية للعمل في ضوء التكامل بين القطاعين، تضمنت البيئة التشريعية حيث تعديل قانون الآثار مرتين تضمن تغليط العقوبة ومحاربة الحفر خلسه ومواجهة الظواهر السلبية بقطاع السياحة والآثار، بجانب أنشاء هيئة المتحف المصري وهيئة الحضارة، وقانون بوابة العمرة وقانون صندوق السياحة والآثار، من أجل تعظيم الموارد، وأيضا قانون المنشأت الفندقية والسياحية للتسهيل علي المستثمرين لإنهاء التراخيص وسيتم الانتهاء منه قريبا، وأيضا قانون الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد والذي لم يتم تعديله.

وأكد علي أن البيئة التشريعية ستضم أيضا قانون صندوق دعم العاملين فى القطاع السياحي فى وقت الأزمات، حيث من المنتظر أن سيكون له العديد من المزايا لصالح العمالة وسيكون بمساهمة أصحاب القطاع الخاص والحكومة أيضا قائلا:" سيكون قانون للتاريخ ونطمن الناس من خلاله من أجل تحفيز المواطنين علي الترخيص السياحي".

وقال العناني إن السياحة تعنى دخل قومى، عملة صعبة، وعمالة من كل منزل تقريبا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأنه عام 1964 أول وزارة للسياحة كانت سياحة وأثار، ولكن تم فصلها بعد عامين، وفى 2011 تأسست وزارة الآثار، واندمجت عام 2019، وهذا يعود لاندماج القطاعين مع بعضهم البعض بصورة كبيرة، فالاكتشافات الأثرية الاخيرة نتج عنها الترويج لمصر بشكل غير مسبوق".

ورحب النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بالحاضرين فى مقر الأمانة العامة بحزب مستقبل وطن، وبالدكتور خالد العناني وزير السياحة، قائلا:" نرحب بضيف عزيز علينا له من الإنجازات بقطاع السياحة ولو أردنا أن نتحدث فيها نحتاج لأيام كثيرة".

وقال زعيم الأغلبية البرلمانية:" كمواطن مصري نرحب بحضور الوزير خالد العناني بمستقبل وطن، وأود أن لا نختصر ما يحدث من إنجازات في قطاع السياحة في حدث أو اتنين أو ثلاثة مثل حدث نقل المواميات الذي شعر كل مواطن مصري بالفخر تجاهه، وأنا شخصيا رأيت هذا الحدث العظيم من الشارع وكان لائق بمصر والمصريين، احنا عندنا كل يوم إنجاز في قطاع السياحة، والوزير الحالي نموذج رائع في أداء مهمته".

وأدار الجلسة، النائب أحمد الجندي، أمين التدريب والثقيف بحزب مستقبل وطن، وبدوره أكد، أنه لا يخفي علي أحد حجم الإنجازات التى تتم في قطاع السياحة والآثار في مصر خلال الفترة الأخيرة.

ومن جانبها، قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن مصر تشهد طفرة إنمائية كبيرة خلال الفترة الأخيرة علي كافة المستويات، ولو أتيحت الفرصة للحديث بشأنها سنحتاج لندوات كثيرة.

وأكدت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، علي أن هذه الطفرة تتماس بشكل مباشر مع قطاع السياحة، حيث الدولة المصرية تعد مقصد سياحي عالمي لما بها من تنوع كبير سياحيا وآثريا، ولكن الوضع تأثير كثيرا بعد كورونا وما تبعها من إشكاليات ذات علاقة بالطيران ووقفه، مشيرة إلي أن هذا القطاع كثيف العمالة وأحد ركائز الدخل القومي لمصر ولكن بعد كورونا أصبح القطاع يئن من كثرة الأعباء والعديد من المشاكل التى يتم التغلب عليها بالتعاون والتنسيق بين الحكومة والبرلمان.

ولفتت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إلي أن الحكومة تعاطت بشكل جيد مع الأزمة وغيرت الخطط والاستراتيجيات لتلافي الآثار السلبية ووضع حلول علي أرض الواقع لمواجهة كل الإشكاليات والتأثيرات السلبية.

وقالت النائبة نورا على، إن هناك طفرة إنمائية فى قطاع السياحة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن مصر لديها مقومات تؤهلها لأن تكون فى هذه المكانة العالمية فى واحد من أبرز القطاعات، ولكن بسبب الجائحة مازال القطاع يعانى، متسائلة " ما هى اخر مستجدات الوزارة بشأن النهوض بالقطاع؟".

وفى الوقت نفسه، قال هشام زعزوع، أمين مساعد أمانة شئون السياحة بحزب مستقبل وطن، إن هناك إشادة دولية كبيرة بموكب نقل المومياوات، وسنشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، متمنيا أن يكون هناك إحصائية بشأن الأماكن السياحية وتلقى العاملين بالقطاع لقاح كورونا، وأن المناطق ليست جميعها سواء من حيث الإصابة، حيث يوجد أماكن بها صفر إصابة واخرى إصابات متوسطة، واخرى عالية، وهذا يتطلب إحصائيات دقيقة لعدم وضعنا فى القائمة الحمراء.