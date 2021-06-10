يحاول رجال الحماية المدنية بالجيزة بالتعاون مع شركة المقاولون العرب رفع ونش سقط بعرض طريق محور 26 يوليو، ما تسبب في توقف حركة المرور أمام السيارات منذ 4 ساعات تقريبا.

وكان مصدر أكد لـ"الشروق"، أن الونش تابع لشركة مقاولات شهيرة، وسقط أثناء العمل في إنشاءات مشروع جديد بمحور 26 يوليو بالقرب من مدخل الشيخ زايد بالجيزة.

وأسفر الحادث عن انهيار جزء من السور الحديدي لمنطقة الأعمال، وسقوط أحد أعمدة الإنارة، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات بشرية. وانتقل مأمور قسم الشيخ زايد، وعدد من قيادات الأمن، فيما دفعت الشركة بـ3 أوناش ضخمة لرفع الونش الذي سقط بعرض الطريق.