يحاول رجال الحماية المدنية بالجيزة بالتعاون مع شركة المقاولون العرب رفع ونش سقط بعرض طريق محور 26 يوليو، ما تسبب في توقف حركة المرور أمام السيارات منذ 4 ساعات تقريبا.
وكان مصدر أكد لـ"الشروق"، أن الونش تابع لشركة مقاولات شهيرة، وسقط أثناء العمل في إنشاءات مشروع جديد بمحور 26 يوليو بالقرب من مدخل الشيخ زايد بالجيزة.
وأسفر الحادث عن انهيار جزء من السور الحديدي لمنطقة الأعمال، وسقوط أحد أعمدة الإنارة، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات بشرية. وانتقل مأمور قسم الشيخ زايد، وعدد من قيادات الأمن، فيما دفعت الشركة بـ3 أوناش ضخمة لرفع الونش الذي سقط بعرض الطريق.