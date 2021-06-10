الجيش الألماني يبدأ سحب آخر جنوده في أفغانستان عبر جورجيا

بدأ الجيش الألماني سحب آخر جنوده المتبقين في أفغانستان عبر جورجيا.

وبحسب معلومات وردت لوكالة الأنباء الألمانية، نقلت طائرة نقل A400M أول دفعة من الجنود إلى العاصمة الجورجية تبليسي اليوم الخميس، ومن هناك إلى ألمانيا على متن طائرة مدنية مستأجرة.

ومن المنتظر أن يواصل الجيش نقل الجنود المشاركين في عملية "الدعم الحازم" التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) من أفغانستان لألمانيا عبر تبليسي حتى نهاية عملية سحب القوات.

ولا يزال من غير المعروف بعد موعد سحب آخر جندي ألماني من أفغانستان.

كانت الولايات المتحدة أعلنت منتصف أبريل الماضي اعتزامها استكمال الانسحاب من أفغانستان في موعد أقصاه الحادي عشر من سبتمبر المقبل (ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر) بعد مضي 20 عاما على وجود القوات الأمريكية هناك.

وتردد أن موعد إتمام الانسحاب الأمريكي من أفغانستان قد يكون الرابع من يوليو المقبل، الموافق للعيد الوطني في الولايات المتحدة.

وربطت دول الحلف الأخرى خططها للانسحاب بالخطط الأمريكية.