وفد البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين يستعرض مشروعات تنمية موارد مطروح

استقبل المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، اليوم الخميس، وفدًا من متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، حيث جرى استعراض المشروعات التنموية المتعددة التي ينفذها مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

جاء ذلك على هامش البرنامج التدريبي المُعد بهدف تكوين صف ثاني من القيادات التنفيذية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية، والتي تهدف لتمكين الكوادر الشابة لتصبح قادرة على صنع السياسات والقرارات في المستقبل، لبناء جيل جديد من الشباب قادر على المساهمة في بناء المجتمع.

وأوضح مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أن دور المركز لا يقتصر على مجرد كونها مؤسسة بحثية، بل يمتد لدورها الفعال في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من خلال المشاركة في مختلف الأنشطة المجتمعية والتنموية من الضبعة غرباً حتى السلوم شرقاً.